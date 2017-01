Auch Frost lÃ¤sst Skulpturen brÃ¶ckeln

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544418/

Jahrelang zog sie die Blicke am Fließ in der Diehloer Straße auf sich, die "Liegende", eine Zement-Skulptur von Wieland Förster. Ende des vergangenen Jahres wurde die Figur dann abgeholt - im Auftrag von Hartmut Preuß, dem Eisenhüttenstädter Museumsleiter und Verantwortlichen für die Kunst im öffentlichen Raum. "Die Liegende hatte stark gelitten", betont er. Sonne, Regen und Frost hätten an dem Material genagt. "Um diese wichtige Bildhauer-Arbeit zu schützen, soll sie künftig im Museum zu sehen sein." Momentan befindet sich die Skulptur aber erst einmal beim (Schönheits-)Chirurgen. Der Berliner Restaurator Robert Launhardt, der immer mal wieder in Eisenhüttenstadt anzutreffen ist, wenn er Kunstwerke reinigt oder ausbessert, hat sich ihrer angenommen. Im Februar werde sie höchstwahrscheinlich fertig sein, hat er dem Museumsleiter mitgeteilt.

Doch der Platz am Fließ ist schon wieder belegt - erneut mit einer Dame, und zwar mit der "Frau im Gewand". Aufmerksame Eisenhüttenstädter werden die Bronze-Plastik von Wilfried Fitzenreiter (1932-2008) noch aus der Bertolt-Brecht-Allee in Erinnerung haben. Dort stand sie jahrzehntelang. Allerdings etwas einsam und verlassen, wie Hartmut Preuß erklärt. Und das mag er gar nicht. Denn somit sind Kunstwerke viel häufiger Angriffsziel von Kunstbanausen, die sie bemalen, mit Farbe übergießen oder aber mutwillig mit spitzen Gegenständen beschädigen. Aus diesem Grund hat er in den vergangenen Jahren wiederholt Skulpturen und Plastiken umsetzen lassen - an Orte, die belebter oder geschützter sind. Neben dem Garten des städtischen Altenheims ist auch das Gartenfließ ein beliebtes Fleckchen Erde für Kunst im öffentlichen Raum.

Aber auch dort kann es zu Vandalismus kommen, wie kurz vor dem Jahreswechsel im Falle der Plastik "Weiblicher Akt" von Siegfried Schreiber (1928-1988). Die Figur steht etwas abseits der anderen, zwischen zwei Wohnblöcken. Unbekannte haben sie mit grüner und roter Farbe beschmiert. "Wir haben uns das schon angeschaut", sagt Hartmut Preuß, "sobald die Temperaturen es zulassen, wird sie gereinigt." Er wünscht sich, dass Anwohner und auch Passanten ein wachsames Auge auf die Kunstwerke haben und mögliche Auffälligkeiten sofort melden.

Und noch etwas dürften Spaziergänger bemerkt haben. In dem kleinen Teich am Fließ fehlt die Eva auf dem Teller. "Die haben wir demontiert, die hat die Feuchtigkeit nicht vertragen", erklärt der Museumsleiter. Vor der Eva stand eine Kranichgruppe an diesem Platz. Aber auch diese wurde aufgrund der schlechten Bedingungen gerettet und hat Unterschlupf in der Stadtbibliothek gefunden. Hartmut Preuß überlegt derzeit, ob man möglicherweise eine Kopie der Vögel anfertigen lassen könnte und diese dann wieder an den Originalplatz zurückbringt. Doch bisher ist das nur ein Gedankenspiel.

Eine Kopie erfreut seit kurzem die Besucher des neu gestalteten Freizeitareals an der Kastanienstraße. "Singende Mädchen" heißt das Kunstwerk, dessen Terrakotta-Original sich im Museum befindet und zuvor im Garten des Gesellschaftshauses Schleicher in Fürstenberg stand. Um das Material vor weiterer Verwitterung zu bewahren, hatte Hartmut Preuß einen Umzug veranlasst. Über die Bildhauerin ist nicht viel bekannt. Es soll sich um Doris Pollatschek (1928-2002) handeln.

Eine der größten Herausforderungen, was Kunst im öffentlichen Raum angeht, sind für den Museumsleiter die Zisterne, die Geologische Wand und die anderen zu diesem Areal im VI. Wohnkomplex gehörenden Werke von Roland Rother. "Das ist ein Sorgenkind von uns", sagt er. "Aber das kann allein mit dem vorhandenen Budget nicht stemmen."