DruckbehÃ¤lter und Konkurrenzdruck

Fürstenwalde/Spreenhagen (MOZ) Die großen Industriebetriebe in der Region blicken unterschiedlich gestimmt in die Zukunft. Reuther hofft auf eine weiteres Plus, Duktil Guss und das Futtermittelwerk äußern auch Sorgen. Und der größte dieser Arbeitgeber, das Reifenwerk, schweigt zu seinen detaillierten Vorhaben.

Beim größten industriellen Arbeitgeber in Fürstenwalde, dem Reifenwerk von Goodyear Dunlop mit zuletzt etwa 900 Mitarbeitern, hält man sich bedeckt. "Informationen zum Umfang aktueller und geplanter Produktion und Investition kommunizieren wir grundsätzlich nicht", teilt die Unternehmenszentrale in Hanau (Hessen) mit. Der Standort Fürstenwalde spiele aber eine wichtige Rolle, daher seien weitere Investitionen geplant.

Auch das Bauunternehmen Bonava will sich derzeit noch nicht zu Konkretem äußern. Sprecher Christian Köhn verweist auf den 25. Januar; dann veröffentlicht der börsennotierte Konzern seinen Jahresbericht. Bei der Erweiterung der Unternehmenszentrale am Nordstern sei mittlerweile der Rohbau abgeschlossen, mit einem Bezug sei Mitte des Jahres zu rechnen.

Beim Stahlbauer Reuther STC mit seinen 360 Mitarbeitern erwartet der geschäftsführende Gesellschafter Finn Melgaard einen ähnlichen oder leicht steigenden Umsatz, der zuletzt bei mehr als 50 Millionen Euro gelegen habe. Bei der Produktpalette will sich das Unternehmen seiner Vergangenheit erinnern. "Wir bauen wieder vermehrt Druckbehälter für Wasserstoff." Gefragt seien diese in Nordeuropa. Bei den Polrädern für Windkraftanlagen erwartet der Däne eine weitere Steigerung. "Wir haben 2016 so viele hergestellt wie in den drei Jahren zuvor zusammen", sagt Melgaard. Rückläufig sei hingegen der Bedarf an Turmteilen für die Windkraft, wegen des neuen Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Bei Duktil Guss spricht Geschäftsführerin Marianne Gerwin von einem schwierigen Jahr, das hinter dem Unternehmen liege. Kunden seien zu Konkurrenten in Osteuropa und Asien abgewandert, ein leichter Umsatzrückgang sei die Folge gewesen. "Trotzdem gehen wir sehr zuversichtlich in das Jahr 2017", sagt die Chefin von 240 Beschäftigten. Vor der Umsetzung seien unter anderem Maßnahmen in Steuerungs- und Prüftechnik.

Im Futtermittelwerk FGL erwartet Geschäftsführer Martin Bock Investitionen "nur in sehr geringem Maße". Grund sei nach wie vor der fehlenden Ausbau der Fürstenwalder Schleuse, ohne den die Ware auf dem Wasserweg nur mit Hindernissen transportiert werden kann. Der Eigentümer des Unternehmens, die Agravis AG, verlagere Investitionen daher an andere Standorte. Allerdings solle das Mischfutterwerk im neuen Jahr für etwa eine Million Euro Umbauten erhalten, so Bock.

Auf dem Lande ansässig ist die BE Maschinenmesser GmbH&Co.KG in Spreenhagen. "Die große Umstellung war 2016, als unser Werk in Remscheid geschlossen wurde und die Produktion komplett nach Spreenhagen ging", sagt Werkleiter Fahri Özcan. Die Firma stellt Maschinenmesser, Schneidwerkzeuge und -zubehör für die Lebensmittelverarbeitung und deren Verpackungen her. 17 Mitarbeiter gewann der Standort mit der Umstrukturierung hinzu, insgesamt sind es jetzt 67. 2017 werde der "Technologietransfer" im Vordergrund stehen, so Özcan.