B5: Johlige sieht "skandalÃ¶se" ZustÃ¤nde

Nauen (red/pat) Der Wahlkampf in Nauen ist eröffnet: Eckart Johlige, Bürgermeisterkandidat der CDU in Nauen, hat auf der winterlich verschneiten und wegen der Bauarbeiten teils voll gesperrten B5 bei Nauen seinen Protest joggend entlang der Strecke zum Ausdruck gebracht.

Warum? Durch die Umleitung soll der Verkehr in Spitzenzeiten "zu Dauerstau und einem heillosen Chaos in der Ackerbürgerstadt" geführt haben, kritisierte er - zumal ursprünglich die Bauarbeiten vor Weihnachten hätten abgeschlossen sollen sein. Seit Oktober ist die B5 bei Nauen bereits voll gesperrt. Johlige verlangt nun Aufklärung darüber, ob nicht einfach nur Mittel vorhanden waren, die bis Jahresende ausgegeben werden mussten. "Es hat sich auch als schwerer Fehler erwiesen, dass die Bauarbeiten erst im Oktober begonnen haben und nicht bereits im September oder in den Sommerferien, wie dies ursprünglich geplant war. Dass überdies an der Baustelle wochenlang nichts passiert ist, ist skandalös. Dass dafür "witterungsbedingte Gründe' angeführt wurden, glaubt hier ohnehin kein Mensch", so Johlige weiter. Eine abschnittsweise Sanierung der Fahrbahnen mit Baustellenampel hätte es auch getan. Seiner Meinung nach sei zudem insbesondere durch den umgeleiteten Schwerlastverkehr, der sich durch die Nauener Kreisverkehre quälen müsse, "jetzt vermutlich die Ortsdurchfahrt wieder sanierungsbedürftig". Straßenschäden seien bereits erkennbar.

Johlige forderte die Stadtverwaltung auf, die Straßenschäden aufzunehmen und auch über Schadensersatzansprüche nachzudenken.