Kopf an Kopf zu frischen Ideen

Voriges Jahr hatten es die Organisatoren, Koordinatorin Ellen Schneider und Kreisjugendpfarrer Thomas Schüßler, mit "Speed-Dating" probiert: Reihum saßen die Teilnehmer einander gegenüber und beschnupperten sich, aber nur eine Minute. Danach ging es weiter zum nächsten Partner. Dabei zeigte sich, so Ellen Schneider zu Beginn der Veranstaltung, dass die meisten einander viel mehr zu sagen hatten, als in einer Minute möglich war. Deshalb ging es diesmal zu wie auf einem Marktplatz: Die Vertreter der rund 20 Anbieter stellten sich im Raum auf und wurden von Vertretern der Interessenten aufgesucht.

Zuvor aber hatten die Anwesenden darüber diskutiert, wie weit her es nun ist mit der Familienfreundlichkeit in Erkner. Immerhin gibt es rund 100 Sportangebote und 21 für Aktivitäten mit Kindern. Seit Jahresbeginn bekommen Erkneraner einen Brief vom Bürgermeister, wenn sie Eltern geworden sind. 250 Euro Begrüßungsgeld oder - für Mieter der Wohnungsgesellschaft - zwei Monatsmieten umsonst gibt es schon seit Jahren. Beim Betreten des Raums hatten alle eine Bewertung auf einer Skala von null bis zehn Punkten abgegeben. Die meisten sahen Erkner im Mittelfeld, die niedrigste Wertung mit nur vier Punkten gab Carsten Rowald vom Kulturverein 425 Erkner ab. Erkner habe sehr viel Potenzial, es werde aber zu wenig genutzt. Konkret sprach Rowald das Kinderfest beim Heimatfest an, das Claudia Warmuth von der Stadt mit viel Aufwand vorbereite. "Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute sich selbstständig einbringen würden", sagte Rowald.

Eher umgekehrt bewertete Beatrix Nitze vom Heimatverein die Situation. "Überall im Ort werden die Köpfe zusammengesteckt", sagte die Mutter von drei Kindern. "Ich bin ein bisschen stolz auf das, was geschaffen wurde." Enrico Bathke von den Bibern hatte neun Punkte gegeben - und zehn nur deshalb nicht, weil man "immer was besser machen kann". Die Biber stehen beim Spreetreiben vor dem 20. Jubiläum - wie immer Ostern. Dieses Jahr wird der Familientag vorher sein, am 11. März.

Um den wieder ansprechend zu gestalten, steckte Beatrix Nitze gleich mal ihren Kopf mit dem von Fotografin Lisa Pegel, die bei den Kunstfreunden mitwirkt, zusammen. Heraus kam die Idee, die Gäste am Halleneingang nicht nur in historischen Kostümen, sondern auch in einem historischen Rahmen abzulichten.

Ein anderes Beispiel: Götz Riedel von der Woltersdorfer Fleischerei Fredrich, eingangs als einer von acht neuen Bündnispartnern begrüßt, hatte Gespräche mit Lehrern. Riedel stellt Lebensmittel noch selbst her - und führt auch Kindern vor, wie eine Bratwurst entsteht, inklusive anschließender Verkostung. Zu konkreten Terminabsprachen kam es am Donnerstag zwar noch nicht - aber das Interesse war groß.