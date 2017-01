Winterwetter sorgt fÃ¼r freie Fahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Nachdem der Verkehr drei Wochen lang weiträumig um die Baustelle auf der Templiner Straße umgeleitet wurde, obwohl auf der Baustelle nicht gearbeitet wurde, ist die Straßensperrung in Gransee am Freitagmittag für eine längere Winterpause aufgehoben worden. Damit löse das Amt Gransee und Gemeinden das Versprechen ein, dass man den Kraftfahrern vor Beginn der Arbeiten im Herbst gegeben hatte, stellte dazu Nico Zehmke von der Amtsverwaltung Gransee fest. Die Arbeiten auf der Baustellen waren in der Woche vor Weihnachten eingestellt worden, sollten aber Anfang Januar wieder aufgenommen werden. Wegen des anhaltenden Frostwetters kam es nicht dazu. Da nun offenbar eine längere Frostperiode bis Ende Januar bevorstehe, habe man sich auch in Absprache mit Amtsdirektor Frank Stege dazu entschlossen, beide Fahrbahnen vorübergehend für den Verkehr freizugeben. Allerdings sei das mit zusätzlichen Kosten verbunden, so Zehmke. Wenn es tagsüber konstant Plusgrade hat, werden die Bauarbeiten fortgeführt und die Umleitung wieder eingerichtet. Auch die Tonnagebegrenzung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gilt zurzeit nicht, sodass auch Lkw freie Fahrt zum Gewerbegebiet haben. In den Osterferien wird der Bahnübergang komplett gesperrt sein.