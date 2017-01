artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bemängelt, dass nicht jeder Berliner Polizist eine passende Schutzweste hat. Ein besonderes Problem gebe es im Fall eines Terroranschlags oder Amoklaufs: Die schusssicheren Westen der Schutzklasse 2, die dann benötigt würden, seien nicht sofort griffbereit, sondern müssten aus einem Lager geholt werden, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Freitag. Die "Berliner Zeitung" (online) hatte darüber berichtet. Demnach befinden sich 20 dieser Westen in einem Lager in Berlin-Moabit.