Linksfraktion mit eigener Zeitung

Havelland (MOZ) Die Kreistagsfraktion der Partei Die LINKE setzt offenbar verstärkt auf Öffentlichkeit. So haben deren Vertreter nun das Informationsblatt "Das Rote Havelland" herausgegeben. Es soll viermal pro Jahr erscheinen und inhaltlich vor allem die Arbeit der Fraktion beleuchten und kritische Anmerkungen zu den politischen Verhältnissen im Landkreis enthalten. Die Erstausgabe umfasst zwölf Seiten. Die Zeitung hat eine Auflage von 2000 Exemplaren, die von Parteifreunden verteilt werden müssen. Zum Vergleich: Das Brandenburger Wochenblatt (Ausgabe Falkensee/Nauen) hat im östlichen Verbreitungsgebiet des Havellandes eine Auflage von rund 50.000 Exemplaren.

© privat

"Die Mittel, die wir von der Kreistagsverwaltung für die Öffentlichkeit erhalten, nutzen wir nun für unser Informationsblatt", sagte der Bundestagsabgeordnete Harald Petzold, der auch Mitglied der Kreistagsfraktion ist. Gemäß einer vom Kreistag verabschiedeten Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen aus Haushaltsmitteln des Landkreises stehen den einzelnen Fraktionen tatsächlich Gelder, unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit, zu. Der Richtlinie zugrunde liege ein Runderlass des Ministerium des Innern. Die Fraktionszuwendung stehe dabei unter anderem im Verhältnis zur Größe der Fraktion. Jede Fraktion könne laut Richtlinie einen Grundbetrag in Höhe von bis zu 200 Euro monatlich beantragen. Zudem könnten sie je Fraktionsmitglied 20 Euro sowie einen Mietzuschuss in Höhe von 100 Euro beantragen, wie Caterina Rönnert, Sprecherin des Landkreises, offenbarte. Die ordnungsgemäße Verwendung der Fraktionsmittel aus öffentlichen Haushalten ist durch den Hauptverwaltungsbeamten oder durch einen von ihm Beauftragen zu prüfen.

Verantwortliche für die Inhalte des Informationsblatts "Das Rote Havelland" ist übrigens die Fraktionsvorsitzende Andrea Johlige, die auch Landtagsabgeordnete ist. "Wir wollen signalisieren, was wir in der Wahlperiode schwerpunktmäßig leisten", so Johlige. Klassische linkspolitische Themen, wie Grundsicherung, Daseinsvorsorge, Asyl und sozialpolitische Themen spielen genauso eine zentrale inhaltliche Rolle wie der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Johliges Ausblick für das Jahr 2017 lautet: "Wir werden uns weiterhin - getreu dem Motto unseres Wahlprogramms ,Für ein l(i)ebenswertes Havelland' - konstruktiv und mit aller Kraft für die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Einwohner unseres Landkreises stark machen. Dabei ist uns eine gelebte Integration von zu uns kommenden Menschen genauso wichtig wie gleiche Zugangschancen zu Bildung, Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe für alle im Landkreis lebenden Menschen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus und die Angleichungen der strukturellen Bedingungen im Ost- und Westhavelland werden weitere Schwerpunkte sein."