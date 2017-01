Herrenloser Koffer stoppt Zugverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Wegen eines herrenlosen Koffers musste am Freitagabend der Bahnverkehr zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) unterbrochen werden. Die Bundespolizei stoppe den RE 1-Zug am Bahnhof in Erkner (Oder-Spree). Nachdem die Passagiere die Bahn verlassen hatten, untersuchten Experten das Gepäckstück. Darin wurde keine Bombe, sondern normale Reiseutensilien gefunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Einsatz wurde kurz nach 19 Uhr beendet.