Stallpflicht gilt weiterhin

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544434/

Nach dem Vogelgrippe-Fall von Schwante Anfang Dezember gebe es "aktuell keinen weiteren Ausbruch oder Verdacht auf Vorliegen der niedrig pathogenen aviären Influenza im Landkreis Oberhavel", teilte Amtstierärztin Uta Gallitschke am Freitag mit. Trotzdem sollten alle Geflügelhalter auch weiterhin aufmerksam sein, da in 13 Bundesländern und 16 europäischen Ländern Verdachtsfälle und Ausbrüche von aviärer Influenza gemeldet worden seien. "Das Aufheben des Sperrbezirks in Oberkrämer ist keinesfalls mit dem Aufheben der allgemeinen Stallpflicht in Oberhavel und in ganz Brandenburg zu verwechseln", so Uta Gallitschke.

Die Behörde weist nochmals auf die Anmeldepflicht jeder Geflügelhaltung im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hin. Verstöße stellen nach dem Tiergesundheitsgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeldern von bis zu 30 000 Euro geahndet werden kann. Die fahrlässige oder vorsätzliche Verschleppung von Tierseuchen ist strafbar.

Fragen zum Thema können per E-Mail ans "veterinaeramt@oberhavel.de" gerichtet werden. Antworten gibt es auch unter: 03301 6016222