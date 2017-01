44 Geburten, aber auch 106 TodesfÃ¤lle

artikel-ansicht/dg/0/

Deutlich angestiegen ist hingen die Zahl der Todesfälle. Die Kluft zwischen Geburten und Sterbefälle wächst weiter. 106 Menschen starben im zurückliegenden Jahr (99 in Seelow und sieben in Werbig), im Vorjahr waren es 81 (73/8). Es macht sich weiterhin bemerkbar, dass viele ältere Menschen auch aus dem Umland in die Kreisstadt ziehen, da sie in Seelow alle Säulen der Daseinsvorsorge vorfinden.

Die Zahl der Einwohner der Kreisstadt ist binnen eines Jahres leicht zurück gegangen. Mit Stand 1. Januar 2017 waren 5474 Bürger in der Kreisstadt gemeldet, davon 578 im Ortsteil Werbig. Zu Jahresbeginn 2016 wies die Statistik noch 5527 Einwohner (Werbig 583) Einwohner aus.