SchÃ¼lerfahrausweise gelten bis Mittwoch

Die Toleranzfrist für Schülerfahrausweise ist noch einmal bis zum 18. Januar verlängert worden. Darüber informierte der Beigeordnete des Landrats, Rainer Schinkel, am Freitag. Ursprünglich sollten alle Schüler, die Anspruch auf ein gefördertes Ticket haben, bereits ab 4. Januar einen Ausweis der neuen Busverkehrsgesellschaft mobus haben. An den Schulen war über den Wechsel der Betreibergesellschaft zum 1. Januar und dem damit notwendigen neuen Ausweis informiert worden. Es zeichnete sich jedoch ab, dass die Bearbeitung der Anträge langsamer ablief als erwartet. Daraufhin hatte der Kreis in Abstimmung mit der mobus die Gültigkeit der Tickets der alten Busverkehrsgesellschaft (BMO) noch bis zum 13. Januar verlängert.

"Es zeigt sich, dass noch immer nicht alle Fahrausweise versendet werden konnten", sagte Schinkel. Bis Freitag waren von knapp 4000 etwa 3600 Anträge bearbeitet. Deshalb werden die alten Fahrausweise weiter anerkannt. "Allerdings mit einer Einschränkung", betonte Schinkel. "Es geht nur um Fahrausweise für Linien, die mobus auch bedient." Das heißt, wenn Schüler die S-Bahn oder andere Befördererungsunternehmen nutzen, habe das alte Ticket natürlich keine Gültigkeit.

Alle Hinweise und Kritiken zum Start des neuen Fahrplans - der zeitgleich mit dem Betreiberwechsel in Kraft trat - werden gesammelt, versicherte Schinkel. In der kommenden Woche findet eine erste Auswertung im Landratsamt statt. "Es wird einige Anpassungen geben", sagte er, wobei nicht alle Individualwünsche berücksichtigt werden könnten. Er geht davon aus, dass Änderungen nach den Winterferien (31. Januar bis 3. Februar) in Kraft treten. Abgeschlossen werde zudem in der kommenden Woche durch mobus die Ausstattung aller rund 1800 Haltestellen im Landkreis mit den neuen Fahrplänen.