Trickdiebe stehlen Hohensaatener Rentner 200 Euro

Hohensaaten (MOZ) Kurt Adamek aus Hohensaaten ist am Freitagvormittag auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt im polnischen Grenzort Osinow Dolny einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. "Ich habe gerade meine Einkäufe im Kofferraum verstaut, als mich ein Mann und eine Frau baten, ihnen zwei Euro zu wechseln", berichtete der Rentner. Die Leute kamen ihm nicht verdächtig vor. "Ich dachte, sie wollen auch einkaufen gehen und brauchen eine Münze für den Einkaufswagen", erzählte er. Also holte er sein Portemonnaie heraus, öffnete es, ließ sich die Zwei-Euro-Münze geben. Als der Mann sagte, er könne auch ganz kleines Münzgeld gebrauchen, ließ ihn Kurt Adamek in sein Portemonnaie greifen. "Das war ein Fehler", lautet Kurt Adamek späte Einsicht. Denn wie er dann feststellte, fehlten ihm um die 200 Euro im Portemonnaie. Gleichzeitig hatte der Mann, der ihm gegenüber stand, in der anderen Hand eine Serviette. Er habe ihn wohl abgelenkt und so die Scheine aus dem Portemonnaie gezogen.