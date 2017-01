Schwacher "Egon" in Oberhavel

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (cd) Tief "Egon" hat Oberhavel am Freitag nur gestreift. Die befürchteten starken Schneefälle und der Sturm sind vorerst ausgeblieben. Dennoch hatte das winterliche Wetter Auswirkungen vor allem auf den Verkehr. So kam am Freitagmorgen eine Zugmaschine mit Sattelauflieger in der Nähe des Autobahndreiecks Wittstock von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Vom Sattelauflieger hatte sich die Ladung - acht Spundwände - gelöst. Die Beamten stellten beim Lkw-Fahrer Alkoholgeruch fest und führten einen ersten Test durch. Der ergab zunächst 0,68 Promille.

Bereits am Donnerstagabend kam eine 22-jährige Autofahrerin in Oranienburg in der Gustav-Hempel-Straße in einer Kurve zu weit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Die junge Frau wurde verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht.