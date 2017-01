Spuren von Wolfsrudel auf Acker entdeckt?

artikel-ansicht/dg/0/

Kr├╝gersdorf/Zeust (MOZ) In den Waldgebieten zwischen Krügersdorf und Zeust weist Peter Emshoff seit einiger Zeit mit Schildern auf Wölfe hin. Bei einem Kontrollgang nach Neuschnee am vergangenen Sonntag hat der Waldbesitzer nun auf einem Acker an der Grenze zwischen den beiden Ortschaften Spuren entdeckt. Er ist überzeugt, dass es sich um vier nebeneinander verlaufende Wolfsfährten handelt. Er sei den Spuren gefolgt und habe im Zeuster Feld Hinweise auf den Riss eines Rehes gefunden. Der Leißnitzer schlussfolgert: Es sind ein Wolfsrudel und nicht einzelne Tiere in dem Gebiet unterwegs.