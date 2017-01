Klosterbrauerei Neuzelle im US-Fernsehen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Das Anti-Aging-Bier der Klosterbrauerei Neuzelle wurde vor wenigen Tagen im US-amerikanischen Fernsehen vorgestellt. In seiner Late-Show auf CBS trank Stephen Colbert das Bier gemeinsam mit seinem Gast Jack Maxwell. Humorvoll spekulierten die beiden über die der Bierspezialität nachgesagten verjüngenden Wirkung.

Jack Maxwell, auch bekannt als der Booze Traveler (Sauf-Reisender), bereist die Welt und stellt alkoholische Getränke und damit in Verbindung stehende Bräuche vor. Im vergangenen August war das Filmteam zu Gast in der Klosterbrauerei. "Wir haben uns sehr gefreut, als eine der wenigen Stationen in Deutschland ausgewählt worden zu sein", sagt Geschäftsführer Stefan Fritsche.

Vor Ort zeigte sich das Filmteam begeistert von der Geschichte der Brauerei und den Bierspezialitäten. Ein paar Tage nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, erreichte die Brauerei die Anfrage des Senders nach sechs weiteren Flaschen des Neuzeller Anti-Aging-Biers für einen zusätzlichen TV-Auftritt.

Seit der Ausstrahlung im Fernsehen erreichen die Brauerei nun Anfragen aus Übersee. Und ein Ende des Trubels ist nicht abzusehen. Am 7. Januar veröffentlicht, hat das bei Youtube eingestellte Video der Late-Show bereits knapp 60 000 Aufrufe.

Zu finden ist das Video unter: https://youtu.be/Lr3ZJWV5VnQ?t=2m17s