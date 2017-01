Anmeldung der SchulanfÃ¤nger

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg/Bad Freienwalde (MOZ) Die Anmeldung der Schulanfänger für die Geburtsjahrgänge ab dem 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011 für das Schuljahr 2017/2018 erfolgt am 17. und 18. Januar jeweils von 7 bis 13 Uhr an der Grundschule "Alex Wedding" in Falkenberg. Mitgebracht werden sollte die Geburtsurkunde und die Teilnahmebestätigung der Sprachstandsfeststellung. Das einzuschulende Kind ist außerdem persönlich vorzustellen.