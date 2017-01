16 Bewerber fÃ¼r Landratswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Für die Wahl des Landrates am 25. Januar durch die Abgeordneten des Kreistages haben sich 16 Bewerber gemeldet - zwölf Männer und vier Frauen. "Die meisten kommen aus Brandenburg und aus dem Landkreis Oder-Spree, aber auch aus Berlin und von weiter her", sagte Franz H. Berger, Vorsitzender des Kreistages Oder-Spree und Herr des Verfahrens. Alle 16 Kandidaten würden sich auf der öffentlichen Kreistagssitzung vorstellen.Von den fünf Bewerbern bei der misslungenen Direktwahl in November und der Stichwahl im Dezember hat sich nur Rolf Lindemann erneut beworben. Lindemann ist Dezernent der Kreisverwaltung, stellvertretender Landrat und Mitglied der SPD.