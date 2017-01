Kran verlÃ¤dt auch am Wochenende Warmband

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Bereich Schönfließ könnte es an den kommenden Wochenenden etwas lauter werden. Der Bockkran der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH wird nämlich ab sofort auch sonnabends und sonntags Verladearbeiten verrichten. Hintergrund ist die hohe Marktnachfrage nach ungebeiztem Warmband. Und natürlich müssen auch Lieferverpflichtungen für warmgewalzte Fertigprodukte erfüllt werden, heißt es aus dem Unternehmen. Die Ausnahmeregelung gilt für alle Wochenenden bis einschließlich 4./5. März. Nach Möglichkeit werden Ruhezeiten beachtet.

Technologisch bedingt kann es beim Betrieb des Bockkranes auf dem Gelände an der B 112 zu zusätzlichen Lärmbelastungen für das Umfeld kommen. "In der Prozessführung wird durch die Verantwortlichen darauf geachtet, diese Beeinflussungen so gering wie möglich zu halten", teilt ArcelorMittal Eisenhüttenstadt mit und bittet die Anwohner um Verständnis.

Auch in den vergangenen Jahren und zuletzt im Dezember 2016 war der Verladekran für Coils immer mal wieder sonntags im Einsatz, wenn der Warmbandbedarf bei den Kunden besonders hoch war.