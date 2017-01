Unterschriften-Aktion fÃ¼r Saarows Uferwanderweg

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Januar wird in Bad Saarow der Monat der Entscheidung in einer seit Jahren diskutierten Angelegenheit: Es geht um die Frage, ob der Uferwanderweg am Scharmützelsee verlängert wird oder nicht. Mittlerweile sammeln Einwohner Unterschriften für einen Ausbau.