Zahlreiche Handwerker im Penny-Markt

Beeskow (MOZ) Im geschlossenen Penny-Markt in der Schützenstraße tummeln sich derzeit Bauarbeiter verschiedenster Gewerke: Maurer, Fliesenleger, Elektriker, Maler. Unter ihnen auch die Firma Philipps Ladenbau aus Sachsen mit ihren Mitarbeitern Tommy Rochlitzer und Matthias Häschel, die seit Mittwoch hier tätig sind und sämtliche Regale einbauen. Derzeit wohnen die Monteure in Beeskow. "Durch breitere Gänge, größere Sortimente und einer noch übersichtlicheren Warenanordnung wird das Einkaufen für unsere Kunden noch angenehmer", lässt die Regionalleitung der Penny Markt GmbH wissen. Im gesamten Markt wird die Beleuchtung auf stromsparende LED umgestellt. Die Leergutannahme wird in die ehemalige Bäckerfläche verlagert. Mit dem Umbau soll auch regionale Vielfalt einziehen, Penny spricht von über 350 regionalen Produkten aus Ostdeutschland

Neue Regale: Matthias H├Ąschel (40) und Tommy Rochlitzer (36) (v.l.) von der Firma Philipps Ladenbau aus Brand-Erbisdof in Sachsen wohnen vor├╝bergehend in Beeskow, bis ihr Auftrag bei Penny in Beeskow abgeschlossen ist



© Buder