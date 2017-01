Kalender zeigt Wandel der Jahreszeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Er ist auch in diesem Jahr wieder so gut wie vergriffen: Der Kalender des Eisenhüttenstädter Fotografens Bernd Geller erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Er zeigt die Schönheit der Landschaft und den Wandel der Jahreszeiten zwischen Neuzelle, der Ziltendorfer Niederung, dem Schlaubetal und der Stahlstadt.

"Es gibt nur noch einige Restexemplare. Genau wie bei meinen Ansichtskarten wird auch bei den Kalendern die Nachfrage immer größer - das freut mich natürlich sehr", sagt Bernd Geller. Viele Käufer würden jedes Jahr ein oder mehrere Kalender zum Stückpreis von 16 Euro erwerben.

Im Jahr 2013 brachte der Fotograf erstmals einen Kalender in dieser Form heraus, vorher hatte er diese vor allem für Firmen produziert. Viele Aufnahmen sind auch in der Luft entstanden und zeigen so völlig neue Perspektiven der eigentlich aus dem Alltag bekannten Gebäude und Natur. "Fotografieren ist seit meiner Kindheit eine Leidenschaft. Was vor vielen Jahren mit der Hobbyfotografie und der aktiven Mitarbeit in Fotovereinen begann, hat sich zu einer echten Berufung entwickelt", sagt der 60-Jährige auf seiner Internetseite über sich.

Auch beim Buchhaus Jachning in der Lindenallee gibt es nur noch ein Exemplar des Geller-Kalenders. "Motive aus der Region verkaufen sich immer gut. Unter anderem hatten wir auch einen Kalender mit Aquarellzeichnungen einer hiesigen Malerin", berichtet Inhaberin Doreen Dehne. Außerdem seien vor allem Abreiß- und Sprachkalender sowie Kalender mit Spalten zum Eintragen von Terminen gefragt.

Wer einen von Bernd Geller signierten Kalender gewinnen möchte, ruft am Sonnabend zwischen 11 und 12 Uhr unter Telefon 01378 00117781 an (50 Cent pro Anruf/dt. Festnetz, mobil abweichend) und beantwortet folgende Frage: Seit wann gibt es die Kalender von Bernd Geller?