Hangelsberger Bauhof bereitet Umzug vor

Hangelsberg (MOZ) Die Starkstromleitung in die Holzwerkstatt ist gelegt, die Pfeiler für das größere Garagentor sind vorbereitet und der Wintergarten ist als Pkw-Stellplatz geöffnet und gepflastert worden - die Vorbereitungen für den Umzug des Hangelsberger Bauhofes laufen. "Mitte Februar soll das Tor für die Fahrzeughalle kommen, außerdem wird eine moderne Schließanlage eingebaut, dann können wir alles rüber räumen", sagt Bauhofleiter Norman Elsner.

Stippvisite am k├╝nftigen Standort: Bleibt zwischen dem Winterdienst und den sonstigen Aufgaben Zeit, bereiten die beiden Hangelsberger Bauhofmitarbeiter Jens Blechschmidt (links) und Andreas Ecke den Umzug zur Lindenstra├če 9 vor. © MOZ/Manja Wilde

Ende November beschloss die Gemeindevertretung, dass der Standort von der Industriehalle in der Bahnhofstraße 6 in die Lindenstraße 9 verlegt wird. Arbeits-, Brand- und Gesundheitsschutz waren in dem alten Bau nicht mehr gegeben. Kosten von mehr als 300 000 Euro standen für Sanierung bzw. Neubau im Raum. Das neue Objekt ist nur gemietet. 971,50 Euro zahlt die Gemeinde für das 700-Quadratmeter-Grundstück mit Haupt- und Nebengebäude. Rund 15 000 Euro sind für die nötigen Umbauten 2017 eingeplant, sagt Kämmerin Kerstin Lang.