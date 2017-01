Duncker in Rathenow: Keiner hinterlieÃŸ tiefere Spuren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544470/

Nach 1800 hatte er die optische Industrie begründet und Rathenow auf den Weg zur heutigen "Stadt der Optik" gebracht. Duncker konnte tragischer Weise nur in seinen ersten 20 Industriellenjahren bewusst erleben, wie aus der optischen Saat ein Keim spross. In den anderen 23 Jahren bis zu seinem Tod war ihm das nicht möglich. Er litt unter einer Krankheit, die sein Hirn befallen hatte. Gemeinhin wird von einem Nervenfieber und "geistiger Umnachtung" gesprochen. Dunckers 23-jähriger Sohn Eduard übernahm deshalb schon 1820 die Geschäftsführung, die dieser 1845 an seinen Neffen Emil Busch abtrat. Die optische Industrie in Rathenow wuchs und wuchs und wuchs - von 67 Angestellten im Jahr 1845 auf weit über 1.000 im Jahr 1885, wie auf einer 2001 angefertigten Infotafel am einstigen Firmensitz der Emil Busch AG in Rathenow hingewiesen wird.

Peinlicher Weise ist dort immer noch von Wilhelm Busch die Rede. Am besten ist Standortgeschichte im Optik-Industrie-Museum dargestellt, das sich im Kulturzentrum befindet. Es ist dienstags bis sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.