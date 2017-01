Viel junges Blut beim MTV

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die MTV-Handballerinnen starten am Sonnabend in die Rückrunde der 3. Liga. Gegner ist um 19.30 Uhr in der Erlengrund-Halle ist die SG Zirndorf. Und es stellt sich die Frage: Ist beim Duell Dritter (16:4 Punkte) gegen Letzter (2:20) bereits alles klar? Zumal die Grün-Weißen aus Märkisch-Oderland schon das Hinspiel gnadenlos durchgezogen und mit 34:15 (23:6) gewonnen hatten.