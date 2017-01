Bauarbeiten in LehnitzstraÃŸe verschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Um mindestens eine Woche wird die Stadt den zweiten Bauabschnitt in der Lehnitzstraße verschieben. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass wetterbedingt nicht, wie geplant, am Montag mit den Arbeiten begonnen werde. Frühestens ab 23. Januar soll die Straße zwischen Krebststraße und der südlichen Einmündung des Lindenrings ausgebaut werden. Der folgende Abschnitt bis zum Takeda-Anbau ist bereits fertiggestellt. Später folgt in mehreren Schritten der Teil bis zur Kreuzung Saarlandstraße, dessen Asphaltoberfläche sich im schlechtesten Zustand befindet. Bis zum Jahresende soll die Lehnitzstraße komplett erneuert sein.