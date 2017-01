Von Wirtschaft eine Menge Ahnung

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) 500 Schüler aus dem Landkreis haben sich in diesem Jahr am bundesweiten Quiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" beteiligt. Unter anderem galt es, Fragen zu den Themen Wirtschaft, Unternehmen und Ausbildung zu beantworten. Aber auch die Allgemeinbildung spielte bei der Bewertung eine Rolle. In Oberhavel hat die Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiastin Lina Falkenberg beim Quiz am besten abgeschnitten. "Sie hat bewiesen, dass sie sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt", lobte der Kreisvorsitzende der Wirtschaftsjunioren (WJ), Jens Stein.