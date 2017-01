artikel-ansicht/dg/0/

Sunrise (dpa) Die deutschen Eishockey-Profis Dennis Seidenberg, Thomas Greiss und Tobias Rieder haben mit ihren Teams Siege in der Nordamerika-Liga NHL gefeiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544489/

Nach zuletzt drei Niederlagen gewannen Verteidiger Seidenberg und Torwart Greiss mit den New York Islanders 5:2 bei den Florida Panthers. Überragender Akteur war Stürmer John Tavares mit drei Toren. Der Kanadier entschied die Partie mit seinen Treffern zum 4:2 (48.) und 5:2 (59.), nachdem er schon in der vierten Minute das 2:0 erzielt hatte. Die Islanders bleiben jedoch Letzter in der Metropolitan Division.

Die Arizona Coyotes mit Stürmer Rieder feierten daheim einen 4:3-Erfolg über die Winnipeg Jets. Nach frühem Rückstand schossen der zweimal erfolgreiche Brendan Perlini (5./15.), Peter Holland (9.) und Jamie McGinn (11.) im ersten Drittel einen 4:1-Vorsprung heraus, ehe es in der Schlussphase noch knapp wurde. Trotz des Erfolges belegen die Coyotes weiterhin den letzten Platz der Pacific Division.

Die Washington Capitals schafften ohne Torwart Philipp Grubauer bereits den achten Sieg in Folge. Beim 6:0 über die Chicago Blackhawks trafen Jay Beagle und Nicklas Bäckström in der siebten Minuten innerhalb von nur 13 Sekunden zur 2:0-Führung. Schlussmann Braden Holtby wehrte alle 24 Schüsse auf sein Tor ab.