Feuerwehr-FÃ¼hrerscheine mit Ausnahmeregelung

Wie Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel am Donnerstag bei der Sitzung des Hauptausschusses mitteilte, zeichnet sich nun aber eine Entspannung der Situation ab. Einer Mitteilung aus dem brandenburgischen Innenministerium zufolge wurde eine Verlängerung der entsprechenden Regelung in Aussicht gestellt, so Hoheisel. Eine Sitzung des Innenausschusses des Landtagessoll Klarheit bringen. Danach gebe es ein Rundschreiben mit einem Ergebnis. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleiben bereits erteilte Ausnahmegenehmigungen aber gültig, so Hoheisel weiter.

Stadtbrandmeister Dirk Stolpe (Regionales Bürgerbündnis) zufolge gibt es in der Blumenower Ortswehr keinen mehr, der mit dieser Ausnahmegenehmigung unterwegs sei, in Himmelpfort verfügten drei Kameraden über diese. Erworben werden konnte das entsprechende Dokument in Kooperation mit einer Fahrschule, wobei auch deren Fahrzeug für Übungsfahrten benutzt wurde. Um die Ausbildung weiter zu sichern, seien aber auch bei einer Beibehaltung der bestehenden Regelung entsprechende Mittel im Haushalt einzuplanen.