Melbourne (dpa) Titelverteidigerin Angelique Kerber tritt erstmals am Montag bei den Australian Open an. Dies geht aus dem vorläufigen Spielplan für die größeren Plätze hervor, den die Organisatoren veröffentlichten.

Angelique Kerber hat ihr Auftaktmatch am 16. Januar in der Rod-Laver-Arena.

Kerber bestreitet ab 19.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Rod-Laver-Arena ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko. An gleicher Stelle hatte die Weltranglisten-Erste vor einem Jahr mit dem Finalsieg über die Amerikanerin Serena Williams ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Erst am Dienstag greifen die meisten deutschen Herren ein, unter ihnen auch Alexander Zverev.