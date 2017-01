Torhorst-SchÃ¼ler ziehen nach Lehnitz

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Lehnitz (OGA) Die Planungen laufen auf Hochtouren. Noch in diesem Jahr soll mit dem umfangreichen Umbau der Oranienburger Torhorst-Gesamtschule begonnen werden. Einen konkreten Termin für den Baustart kann der Landkreis Oberhavel als Schulträger bislang zwar nicht nennen. Inzwischen steht aber fest, wo der Teil der Schüler unterkommt, der während der etwa zwei Jahre andauernden Arbeiten nicht an der Walther-Bothe-Straße bleiben wird. Sie werden in dem früheren Fahrschulgebäude des Bundeswehr-Bataillons in Lehnitz unterrichtet. "Wir werden das Haus in den kommenden Monaten entsprechend herrichten. Bezugsfertig soll es im August sein, sodass es zum neuen Schuljahr zur Verfügung steht", sagte der Sprecher der Kreisverwaltung, Ronny Wappler, auf Nachfrage. Der Block war zuletzt als Notunterkunft für Asylbewerber genutzt worden. Die letzten Flüchtlinge sind laut Wappler bereits Anfang Dezember ausgezogen. Informationen, wonach die Klassen der Abiturstufe nach Lehnitz ziehen werden, bestätigte der Sprecher nicht. "Wer rüber geht, wird noch entschieden."