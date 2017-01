LÃ¶wenberger Wehren ohne Nachwuchssorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Sorgen müssen sich die Kommunalpolitiker des Löwenberger Landes nicht machen, wenn es um die Mitgliederzahlen in den Löschgruppen der Ortsteile geht. Durch die Übernahme von Jugendlichen in den aktiven Dienst könnten die Austritte beziehungsweise die Übergänge in die Alters- und Ehrenabteilungen ausgeglichen werden, heißt es dazu im Vorbericht zum Haushaltsplan für dieses Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der 162 aktiven Kameraden zum Stichtag 1. Januar 2017 nicht verändert. Zurückzuführen sei das unter anderem auf die Stellung und Anerkennung, die dem ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehrleute durch die Gemeindevertreter entgegengebracht werde, heißt es im Bericht.