Hennigsdorf (HGA) Und dann ist der Bus weg: Seit Tagen sind immer wieder Fahrgäste der Deutschen Bahn zu sehen, die an der ehemaligen Haltestelle für den Schienenersatzverkehr auf dem Postplatz in Höhe des Bahnhofstunnels stehen. Über Jahre fuhren hier die Ersatzbusse ab. Derzeit betrifft das die Regionalbahnlinie nach Potsdam. Stammkunden der Bahn stehen dort offensichtlich aus Gewohnheit - aber vergeblich. Anfang des Jahres wurde der Halt für den Ersatzverkehr nach dem Umbau der Poststraße über Nacht still und leise um zirka 60 Meter verlegt. Doch weder die Stadt als Bauherr noch die Deutsche Bahn, die für diese Haltepunkte zuständig ist, informierten darüber die Öffentlichkeit.