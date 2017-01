Mehr ZÃ¼ge auf der Ostbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (dpa) Nach massiven Protesten von Fahrgästen hat die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ihre Kapazitäten auf der Ostbahnstrecke erweitert. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird seit Anfang Januar ein weiteres Fahrzeug zwischen Berlin-Lichtenberg und dem polnischen Gorzow eingesetzt. Der Zug von Typ "Talent" sei angemietet worden. Zuletzt war es auf der Strecke, die von vielen Pendlern genutzt wird, die in Berlin arbeiten, zu Beschwerden gekommen. An einigen Stationen konnten keine Passagiere zusteigen, weil die Züge überfüllt waren.