Knigge-Kurse besonders bei Jugendlichen beliebt

Berlin (dpa) Benimm-Kurse sind bei Jugendlichen und in Schulen wieder beliebter. "In den vergangenen zwei Jahren haben die Anfragen von Schulen enorm zugenommen", sagte Jacqueline Schröder, die Knigge-Kurse für Kinder und Erwachsene in ganz Deutschland veranstaltet, der Deutschen Presse-Agentur. Jugendliche würden sich immer häufiger direkt an sie wenden, statt von ihren Eltern angemeldet zu werden.