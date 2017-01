Jeder Zehnte sieht Zechprellerei als Kavaliersdelikt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Jeder Zehnte in Deutschland hält Zechprellerei einer Umfrage zufolge für ein Kavaliersdelikt. Elf Prozent der Befragten gaben in einer repräsentativen YouGov-Umfrage an, dass sie es als ein nicht so schlimmes Vergehen erachten, wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird.