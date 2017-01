Senioren als Mediatoren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MZV) Interessierte aus dem Land Brandenburg können sich im Frühjahr ausbilden lassen. Vor allem Senioren werden als sogenannte Mediatoren gesucht. Einsatzgebiet ist der Posten als Schulmediator. Männer und Frauen im Alter 55plus, die an einer ehrenamtlichen Arbeit an Schulen interessiert sind und Schülern helfen wollen, Konflikte friedlich zu lösen, können sich zum Schulmediator ausbilden lassen. Der Verein Seniorpartner in School Landesverband Brandenburg e.V. bietet Senioren diese kostenfreie Weiterbildung an. Schulmediatoren sollten danach bereit sein, regelmäßig einmal wöchentlich an einer wohnortnahen Schule ehrenamtlich zu arbeiten und Kindern für die Schlichtung von Konflikten zur Verfügung zu stehen. Die zehntägige Weiterbildung beginnt am Mittwoch, 22. März, und wird in mehreren Seminarblöcken von zwei bis drei Tagen durchgeführt.