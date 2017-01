artikel-ansicht/dg/0/

Jüterbog (dpa) Nach einer tödlichen Beilattacke auf einen Rentner in Jüterbog (Teltow-Fläming) hat ein Richter Haftbefehl gegen den Schwiegersohn wegen Totschlags erlassen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 54-Jährige sei in ein Gefängnis gebracht worden. Zu den Tatvorwürfen schweige er. "Er macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch", sagte ein Polizeisprecher.