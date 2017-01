Schalke 04 verliert bei Badstuber-DebÃ¼t in Chemnitz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544568/

Holger Badstubers Debüt für Schalke 04 ging daneben: das Team verlor 1:2 in Chemnitz.

Holger Badstubers Debüt für Schalke 04 ging daneben: das Team verlor 1:2 in Chemnitz. © Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/dpa

Der vom FC Bayern München ausgeliehene Abwehrspieler stand vor 8504 Zuschauern in der Startelf und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Auch der zweite Schalke-Neuzugang, der aus Nürnberg gekommene Guido Burgstaller, stand in der ersten Halbzeit auf dem Platz.

Chemnitz ging in der 13. Minute durch Torjäger Anton Fink in Führung, zehn Minuten später erhöhte Dennis Mast auf 2:0. Naldo verkürzte in der 74. Minute auf 1:2.