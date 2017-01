artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mut zum Risiko hat sich ausgezahlt. Denn entgegen aller Warnung nahm sich Lektor Maxwell Perkins unbekannter Autoren an. Doch sowohl mit Ernest Hemingway und auch F. Scott Fitzgerald konnte sein Verlagshaus Erfolge feiern. Warum also nicht einen neuen Versuch wagen. Doch der junge Thomas Wolfe ist anders als die anderen. Seine Ideen kühn, seine Worte ungewohnt und die Länge seiner Texte jenseits aller Vorstellungen. Perkins wagt es erneut und wird nicht enttäusch. Allerdings kostet ihn die Arbeit mit Wolfe fast sein Familienleben. Nicht nur die tausenden Seiten an Manuskripten, auch das chaotische Dasein des Schriftstellers bringen den Lektor an seine Grenzen. Und als der Erfolg endlich da ist, zeigt sich eine neue Schwierigkeit...

Wahnsinn und Genie liegen ja bekanntlich nah beieinander. Zumindest das Chaos jedoch regiert mit. Diesen Eindruck vermittelt Regisseur Michael Grandage, der sich an die nicht ganz einfache Vorlage vom Verhältnis des berühmten Lektors Max Perkins zum später noch berühmteren Thomas Wolfe herangewagt hat. Immerhin im Amerika des Depressionszeitalters angesiedelt schwappt von dieser düsteren Stimmung erstaunlich wenig in den Film hinüber. Dieser dreht sich alleinig um den Kampf mit- und gegeneinander der beiden Protagonisten. So werden selbst die anderen nicht weniger bekannten Schriftsteller zu reinen Randfiguren. Gleiches Schicksal erleiden aber auch die modernen und geachteten Mimen wie Nicole Kidman, Laura Linney oder Guy Pearce. Es dreht sich alles um den Star, Wolfe in der Vergangenheit und ein überaktiver Jude Law in der Gegenwart. So, wie es Grandage inszeniert hat, passt der Stoff besser auf die Bühne. Kein Wunder, der Brite ist Theaterregisseur.

Genre: Drama; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Michael Grandage; Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman; USA 2016