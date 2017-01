artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Eigentlich ist der Muttertag ein festlicher. Einer, auf den man sich freut. Er kann aber auch zum Problem werden. Etwa, wenn die konservativen Eltern plötzlich auftauchen und die Töchter eine mit einer Frau zusammenlebt und die andere mit einem Inder verheiratet ist. Apropos: Sandy war das mal mit Henry, der ihr plötzlich seine neue Gattin vorstellt. Nicht nur deutlich jünger, sondern auch noch mit gutem Draht zu den beiden Söhnen. Soweit sind Kristin und Zack noch lange nicht, denn sie ziert sich vor der Hochzeit. Und er glaubt nun, in Angesicht des nahenden Feiertages, sie etwas eifersüchtig machen zu müssen. Es gibt also genügend Stolperfallen und Fettnäpfen, in die die Protagonisten treten können. Und sie machen reichlich Gebrauch davon.

Am Ende löst sich dann natürlich alles in Wohlgefallen und gute Stimmung auf. Es ist schließlich Hollywood und der Muttertag kein Anlass für große Dramen. Wohl kaum ein Zuschauer hätte auch anderes erwartet, zumal der durchaus prominente Cast ganz klar dem Komödien-Genre zuzuordnen ist. Kurzum, "Muttertag" bringt einen munteren Reigen an Geschichten auf die Leinwand, die allesamt genau soviel Problempotential haben, dass es nicht langweilig wird. Von Jennifer Aniston über Kate Hudson bis zu Julia Roberts ist dabei die Besetzung mehr als passend, denn jede der Damen nimmt genau die Rolle ein, die man am ehesten von ihr erwartet.

Genre: Komödie; FSK: o.A.; Laufzeit: 118 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Garry Marshall; Jennifer Aniston, Timothy Olyphant, Kate Hudson; USA 2016