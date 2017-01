artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544573/

"Ben Hur" - dieser Name steht wie ein Fels in der Brandung der Filmgeschichte. Dreieinhalb Stunden Laufzeit, 50 000 Komparsen und elf Oscars waren nicht nur zur Zeit seiner Entstehung außergewöhnlich. Sie sind es heute noch. Daher wundert es nicht, dass sich seit 1959 niemand mehr an den Stoff heranwagte. Und nun ist es Timur Bekmambetov, der der Mutter aller Sandalen- und Monumentalfilme ein modernes Antlitz verpassen wollte. Wollte, wie gesagt, denn wirklich vergleichbar sind die beiden Streifen - abgesehen von Namen und Rahmenhandlung -nicht. Allein die nackten Zahlen lassen den Schluss zu, dass es sich eher um ein Ben-Hur-Light handelt, was hier über den Bildschirm läuft. Dabei versucht der Kasache gleich, auf die Gene des Originals hinzuweisen, indem die Handlung mit dem Wagenrennen startet, um danach die Geschichte zu erzählen, wie es dazu kam. Ein durchaus gebräuchlicher Kniff der Filmemacher, mit einem Ausblick aufs Finale die Zuschauer bei Laune zu halten. Allerdings beinhaltet dies die latente Gefahr, dass ein gutes Stück an Spannung verloren geht, denn der Protagonist muss ja irgendwie überleben. Angesichts von über 100 Jahren zur Roman- und immerhin über 60 zur Filmvorlage dürfte den wenigsten die Handlung noch bekannt sein. Insofern verschießt Bekmambetov ganz klar zu viel Pulver am Anfang. Und danach fehlt ihm dann irgendwie der Mut, Ben-Hur wirklich neu zu erzählen. Dass er den göttlichen Prolog weglässt, der 1959 über eine halbe Stunde einnahm, ist nicht zu tadeln, im Gegenteil. William Wyler hat es seinerzeit damit ziemlich übertrieben. Das will heute so niemand mehr sehen. Warum aber die Macher so halbherzig darangegangen sind und wenigstens ein Teil der Jesusgeschichte beibehalten haben, erschließt sich nicht. Mitunter wurden Plot-Teile komplett umgeschrieben oder neu erfunden, andererseits wurden Einstellungen fast originalgetreu übernommen. Hier ist keine klare Linie zu erkennen. Und ja, auch 2016 nach Christi ist das Wagenrennen spannend und spektakulär anzuschauen. Zieht man aber den Vergleich zu einst und sieht die Möglichkeiten von heute, dann wächst die Hochachtung vor der Leistung von Wyler, der unter dem Actionaspekt dem Kasachen in nichts nachsteht. Unterm Strich ist "Ben Hur" ein guter Action- und Historienfilm, kann mit einigen Spezialeffekten punkten und ebenso mit einer brauchbaren Geschichte. Er wird aber weder ein Meilenstein wie sein berühmtes Original und kann auch nicht dem Sandalenfilm neue Aspekte wie einst "Gladiator" verleihen.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 123 Minuten; Verleih: Paramount HE; Regie: Timur Bekmambetov; Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro; USA 2016

Es gibt eine BluRay des Filmes zu gewinnen. Wer Interesse hat sendet eine Mail an gewinnspiel@moz.de