Hoffenheim gewinnt Testspiel gegen FC Aalborg

Sinsheim (dpa) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat eine Woche vor dem Start in das zweite Halbjahr seine gute Form unter Beweis gestellt. Das in der Liga noch ungeschlagene Team von Trainer Julian Nagelsmann bezwang in Sinsheim den dänischen Erstligisten Aalborg BK mit 2:0 (2:0).

Die Tore für die Kraichgauer erzielten Nadiem Amiri (9. Minute) und Steven Zuber (38.). Vor dem Start ins neue Pflichtspiel-Jahr mit einem Gastspiel beim FC Augsburg am Samstag testet der Tabellenfünfte noch in Großaspach und Paderborn. Die TSG hatte in diesem Winter auf ein Trainingslager im Süden verzichtet und sich in der Heimat vorbereitet.