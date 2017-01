artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg zwei Männer angegriffen und einen von ihnen auf die Gleise geschubst. Der 26-Jährige konnte aus dem Gleisbett herausklettern, ehe ein Zug einfuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte.