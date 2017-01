Mutige baden zwischen Berliner Eisschollen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Andere bibbern trotz Mütze und Handschuh - doch die "Berliner Seehunde" schreckt die Kälte nicht: Am Samstag badete ein Trüppchen des Winterschwimmer-Vereins in einem Loch im Eis des Berliner Orankesees. Als Schneemann, Seenixe, Teufel oder Engel kostümiert liefen die überwiegend älteren Männer und Frauen gut gelaunt in das Gewässer. Das Motto ihres traditionellen Eisfaschings lautete diesmal "Himmel und Hölle".