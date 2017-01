Fit wie ein Turnschuh

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Sport frei: Die Havelschule gehört sportlich zu den besten Förderschulen im Land"Es ist wichtig, dass es engagierte Schulen gibt, bei denen ein Bildungserfolg auch mit der motorischen Entwicklungsförderung, die der Sport ermöglicht, verknüpft wird", lobte Bernd Hoffmann, Fachberater für Inklusionssport. Deshalb ist die Schule in der Magdeburger Landstraße 124 nun stolzer Preisträger dieser Ehrung geworden. Gemeinsam mit Werner Jumpertz vom Stadtsportbund und den Vertretern der Unfallkasse, Julian Weinhold und Torsten Wroblewski, überreichte er die Urkunde und Sachpreise im Rahmen eines Schulsportfestes. Hier bewies auch "Satu" (Sebastian Kopke), dass er ein großes Herz für Kinder hat. Mit viel Spaß und lehrreich zeigte er, wie man einen Streit ohne Gewalt, aber mit Nachdruck, vermeiden kann. "Sport hat bei uns einen genauso hohen Stellenwert wie in anderen Schulen. Es ist natürlich auch dem Einsatz der Lehrkräfte und Helfer zu verdanken, dass wir an zahlreichen Wettkämpfen oder Sportfesten teilnehmen können", sagte Schulleiterin Christiane Behrendt. Die Schülerinnen und Schüler der Havelschule sind bei der Mitgestaltung und der Profilierung der Sportangebote aktiv dabei und wenn das Geld für neue Sportgeräte nicht reicht, ergreifen sie schon einmal die Initiative. So wie beim ersten Spendenlauf im vergangenen Jahr. Alle Teilnehmer liefen oder rollten 20 Minuten lang Runde für Runde um den Sportplatz. Für einen Teil des gespendeten Geldes wurden Kettcars und Spielzeuge für den Schulhof gekauft. "Viele Eltern waren da überrascht, zu welcher Leistung ihre Kinder fähig sind. So eine große Rundenzahl hätte niemand erwartet", lobte die Schulleiterin ihre Schützlinge. Dass Sport mehr als Laufen, Springen oder Ballspielen ist, wurde beim sportlichen Projekttag zusammen mit dem von Saldern-Gymnasium gezeigt. Beim Fühlparcours, auf der Slack-Line, beim Gummistiefel-Weitwurf oder beim Eierlauf hatten alle viel Spaß. Auch in Zukunft stehen solche beispielhaften Konzepte des Schulsports auf dem Stundenplan der Havelschule.