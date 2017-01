artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Vor der libyschen Küste ist erneut ein Flüchtlingsboot in Seenot geraten. Rund 110 Menschen seien an Bord gewesen, schrieb der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, am Samstag auf Twitter. Mindestens vier Menschen überlebten Di Giacomo zufolge das Unglück. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass acht Leichen geborgen wurden. Das Unglück habe sich etwa 48 Kilometer vor der libyschen Küste ereignet, hieß es. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.