Brandanschlag auf Auto der Falken

Berlin (dpa) In Berlin-Neukölln haben Unbekannte ein Auto angezündet, das einer Vertreterin des sozialistischen Kinder- und Jugendverbandes Die Falken gehört. Die 44-Jährige habe das Feuer am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Falken handelt es sich bei dem Auto um das Fahrzeug einer ihrer Gruppenleiterinnen. Der Staatsschutz prüft einen möglichen politischen Hintergrund der Tat.

Der Vorsitzende der Neuköllner Falken, Tim Haverland, verurteilte den Anschlag und vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund. "So glauben Neonazis uns einschüchtern zu können. Doch das Gegenteil ist der Fall", sagte Haverland laut Mitteilung.

Zuletzt hatten Rechtsradikale vermehrt zu Gewalt gegen linke Einrichtungen in Neukölln aufgerufen. Im Dezember hatten Unbekannte einen Brandsatz in ein linkes Szene-Café geworfen. Die Falken waren schon mehrfach Ziel von Brandanschlägen. 2011 war ihr Kinder- und Jugendzentrum in Britz zweimal in Brand gesteckt worden. Zuvor war es mit Hakenkreuzen und Drohungen beschmiert worden.