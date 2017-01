GlÃ¼cksmomente mit Suchtcharakter

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Ein Mann mit freiem Oberkörper aber mit Mütze, ihm gegenüber fast lebensgroß die Büsten zweier Damen mit Hut. Sie blicken, am Besucher vorbei, mit gelassenem aber gleichzeitig interessiertem Gesichtsausdruck in die Ferne. Eine dritte hält, tiefe Zufriedenheit ausstrahlend, die Augen geschlossen. Es sind einige der Exponate, die der Falkenseer Künstler Günter Bonifer (Jahrgang 1952) in der neuen sehenswerten Ausstellung "Natürlich - Figürlich" des Ketziner Kultur- und Tourismuszentrums ausstellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544600/

Sich inspirieren lassen, Freude am Ausprobieren haben und dabei kreativ tätig sein, nannte er während der Ausstellungseröffnung am vergangenen Sonntag sein Arbeitsmotto. Neben den drei Damen eine Vitrine mit Kleinskulpturen. Die seien teilweise nur als Vorarbeiten für größere Objekte gearbeitet worden, erzählte Bonifer.

Aber wie das bei einem Künstler so ist, wenn die Figur anfange, die Welt zu sehen, sei der Moment der Zufriedenheit des Künstlers gekommen, meinte er im Gespräch. Und dieser Moment habe Suchtcharakter, die Skulptur zu vervollkommnen und immer wieder Neues zu schaffen. Dabei ist Günter Bonifer offensichtlich ebenso kreativ wie vielseitig.

Neben zahlreichen kleinen und größeren Skulpturen stellt er auch seine Linolschnitte und Aquarelle vor. Ein Ausstellungsteil ist Tierplastiken in zahlreichen Variationen gewidmet. Die Natürlichkeit aber auch die Ausdrucksstärke der Figuren beruht auch auf die Ausbildung des Künstlers, da er an der Uni in Frankfurt Allgemeine Zoologie studierte, könnte man meinen. Allerdings wollte Bonifer das so nicht stehen lassen. Kenntnisse der Anatomie seien schon von Vorteil. Wichtiger aber wären die Kreativität und das handwerkliche Können, meinte er.

Warum er der Zoologie nicht treu geblieben ist? Der Uni-Abschluss habe ihm zwar viele Kenntnisse, aber keinen Broterwerb gebracht, blickte er zurück. Den musste er sich zunächst als Frischbackwarenverkäufer schaffen, und das fast 20 Jahre lang. "Die Suche nach Veränderung führte mich zur Teilnahme an einem Holzbildhauerkurs", erzählte er über den Beginn der künstlerischen Laufbahn. So sei sein Interesse an bildender Kunst geweckt worden. "Freude an handwerklichem Gestalten und die Formsuche als geistiger Prozess bilden für mich sei dem immer wieder eine faszinierende Herausforderung", sagte er zu seinem künstlerischem Schaffen. Bonifer lebt seit dem Jahre 2004 in Falkensee. Er ist Mitglied im Kreativ e.V. in Schönwalde und wirkt neben seiner künstlerischen Arbeit im Atelier im Verein auch beim "Theater in der Scheune" mit.

Die Ausstellung im Ketziner Kultur- und Tourismuszentrum kann noch bis zum 3. März zu den Öffnungszeiten oder nach telefonischer Voranmeldung unter 033233/73830 besucht werden.