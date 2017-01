Filmtour macht Station im Naturpark

artikel-ansicht/dg/0/

Strodehne (MOZ) Die Ökofilmtour 2017 wurde am Mittwoch in Potsdam eröffnet. Es ist die zwölfte Auflage des Brandenburger Festivals des Umwelt- und Naturfilms. Auf der Homepage des Festivals wird aber keine Stadt und kein Dorf der westhavelländischen Naturparkregion als Veranstaltungsort genannt. Derweil ragt das Naturschutzzentrum "Krugpark" in Brandenburg an der Havel mit 15 Veranstaltungen heraus. Doch auf Strodehne ist Verlass: Das Dorf bleibt weiter einzige Station der Ökofilmtour im hiesigen Naturpark, obgleich noch nicht gelistet. Laut Michael Ilg vom gastgebenden Verein "Lebendige Zukunft Strodehne" würden sich die Vereinsmitglieder in der nächsten Woche treffen, um einen Film zu wählen und einen Termin abzustimmen. Vermutlich wird Ende Februar/Anfang März wieder ein Ökofilm im Gasthaus "Stadt Berlin" zu sehen sein. Rund 100 Zuschauer und teilweise sogar noch mehr zählte man dort, wenn in den Vorjahren Festivalbeiträge zu sehen waren. Strodehne ist seit 2011 dabei. Nicht nur für Ökos bieten die Filme interessante Themen. Zum Beispiel ging es 2014 in "More than Honey" um weltweites Bienensterben und mögliche Ursachen. Alle brandenburgischen Festivalorte und die dort gezeigten Filme finden sich auf www.oekofilmtour.de.