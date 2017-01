Protest gegen Median-Kliniken

artikel-ansicht/dg/0/

GrĂŒnheide (MOZ) Mindestens 13 Beschäftigte der Median Klinik Grünheide haben sich am Freitag an einer "aktiven Mittagspause" beteiligt und an der Bushaltestelle vor der Klinik bunte Plakate hochgehalten, auf denen sie gegen "Profitgier" und "Tarifflucht" protestierten. Adressat der Aktion, mit Bedacht auf den "schwarzen Freitag", den 13., gelegt, war die Geschäftsleitung des Konzerns. Sie verweigere Verhandlungen über einen Manteltarif-Vertrag, kritisierte Frank Ploß, Sekretär der Gewerkschaft Verdi, vor den protestierenden Physiotherapeuten und Logopäden. Nach Angaben von Ploß waren bis zu 22 Beschäftigte an der Protestaktion beteiligt. In Grünheide arbeiten nach Auskunft von Median-Geschäftsbereichsleiter Michael Redel 520 Beschäftigte, und zwar ohne die voriges Jahr ausgelagerten Reinigungskräfte.